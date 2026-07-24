«Jetzt ‌geht es darum, in konstruktiven ​Gesprächen wichtige Eckpunkte für Mitarbeiter, Aktionäre und die Kunden der Bank festzulegen.» Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank hätten mehrfach betont, dass sie dazu bereit seien. «Alle sollten sich ‌jetzt wie Erwachsene verhalten, denn eins ist klar: diese Gespräche sind auch im Interesse der UniCredit, und es wird ​keine Abkürzung über Berlin geben.»