Weidmann reagierte damit auf den selbstbewussten Auftritt von UniCredit-Chef Andrea Orcel am Donnerstag. Er hatte angekündigt, mit der Bundesregierung und dem Betriebsrat über eine gemeinsame Zukunft seines Hauses mit der Commerzbank zu sprechen. Den Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp hatte der Italiener nicht als Gesprächspartner erwähnt. «Alle sollten sich jetzt wie Erwachsene verhalten, denn eins ist klar: ‌Diese Gespräche sind auch im Interesse der UniCredit, und es wird keine Abkürzung über Berlin geben», betonte Weidmann. Er hatte sich in dem Tauziehen lange zurückgehalten und stets Orlopp agieren lassen. Regierung und Betriebsrat hatten bereits am Donnerstag darauf verwiesen, dass der Vorstand der erste Ansprechpartner für ​Orcel sei.