Die Commerzbank wirft der italienischen Grossbank Unicredit im Ringen um ihre Übernahme falsches Spiel vor. «Nach Auffassung der Commerzbank liefern die von der UniCredit kommunizierten Meldungen weiterhin nicht ‌die erforderliche ⁠Transparenz und können nicht als Beleg für eine unabhängige Unterstützung der Aktionärinnen und Aktionäre für das ⁠Angebot gewertet werden», teilte die Commerzbank am Mittwoch mit, nachdem der Rivale am Dienstag einen weiter steigenden Anteil an ‌dem Frankfurter Geldhaus vermeldet und seinerseits Kritik an dessen Abwehrstrategie ‌geübt hatte. «Die Commerzbank erwartet im Interesse der Markttransparenz, dass ​die UniCredit und die mit ihr in Verbindung stehenden Banken und Parteien die wesentlichen Elemente der den Absicherungs- und Derivatgeschäften zugrundeliegenden Vereinbarungen offenlegen», hiess es weiter.