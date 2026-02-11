Das bisherige Ziel von 15 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2028 stelle für die Commerzbank daher «die Untergrenze unserer Planungen» dar, sagte die Managerin bei der Vorstellung der Jahreszahlen von 2025 am Mittwoch in Frankfurt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennzahl bei 8,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie mehr als 11,2 Prozent erreichen.