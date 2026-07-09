Die italienische Grossbank UniCredit war nach Ablauf ihres Übernahmeangebots nur knapp an einer Mehrheitsbeteiligung an der Frankfurter ​Commerzbank vorbeigeschrammt. UniCredit hat nach der zweiten Annahmefrist ​Zugriff auf 47,6 Prozent der Commerzbank-Aktien. ​Auf einer Hauptversammlung könnte die Mailänder Bank sogar 49,65 Prozent in ‌die Waagschale werfen, weil die eigenen Aktien, die die Commerzbank im Bestand hält, keine Stimmrechte haben. Die Italiener sprachen von «einem weiteren ​Schritt ​zur Umsetzung des strategischen ⁠Investments in die Commerzbank», gaben sich aber ​konzilianter als vorher: ⁠Man wolle mit allen Interessengruppen rund um die Commerzbank ‌ins Gespräch kommen, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.