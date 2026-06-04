Die Frankfurter Commerzbank hat bei ‌der Bonner Finanzaufsicht Bafin Bedenken wegen des Übernahmeangebots angemeldet. An Dienstag hatte UniCredit mitgeteilt, dass ihr 7,58 Prozent ​der ​Commerzbank-Aktien angedient worden seien. Damit ⁠würde die UniCredit über ​die wichtige Schwelle ⁠von einer Beteiligung von 30 Prozent rutschen. Weil ‌der Wert der Offerte derzeit unter dem aktuellen Aktienkurs der Commerzbank liegt, gibt es ‌eigentlich keinen Grund für Aktionäre, das ​niedrigere Angebot anzunehmen.