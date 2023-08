cash.ch: Herr Krämer, seit fast zwei Jahren erwarten viele Ökonomen eine Rezession in den USA. Wir warten noch immer darauf. Wo ist sie geblieben?

Jörg Krämer: Es deutet weiterhin nichts auf eine unmittelbar bevorstehende Rezession in den USA hin. Die Zahlen zeigen nur eine Verlangsamung der Wirtschaft an, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, aber keinen Einbruch. Allerdings ist der Zeitraum zwischen der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank und dem Beginn einer Rezession lang und variabel. Es wäre noch im Rahmen des Üblichen, wenn die Rezession erst in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einträte. Das prognostizieren wir mittlerweile auch. Wir hatten unsere Rezessionsprognose vor kurzem um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Wir haben aber nicht Abstand genommen von einer Rezession in den USA.