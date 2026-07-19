«Hand in Hand mit dem Föderalismus gehen die verschiedenen Formen der direkten Demokratie», schreibt der Commerzbank-Chefökonom weiter. Er nennt explizit die Finanzreferenden, die es in den Kantonen und Gemeinden, nicht aber auf Bundesebene gibt. Wegen der Abstimmungen über die finanziellen Mittel werde den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur der Nutzen eines Vorhabens, sondern auch die Kostenfrage bewusst. Das führe immer wieder zur Ablehnung von Vorschlägen der Politiker. «Vor allem deshalb geben Kommunen mit Finanzreferenden pro Bürger deutlich weniger aus als Kommunen ohne solche Referenden; meist sind sie auch weniger verschuldet.»