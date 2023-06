Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu umstrittenen Krediten in Schweizer Franken legte das polnische Institut umgerechnet weitere 342 Millionen Euro zur Seite, wie die Commerzbank am Freitagabend in Frankfurt mitteilte. Damit summieren sich die Rückstellungen auf 1,7 Milliarden Euro. Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. An der Börse kamen die Nachrichten am Montag schlecht an.