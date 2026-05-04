«Lehnen keine Gespräche mit der Unicredit ab»

Kotzbauer betonte, die Commerzbank lehne «keine Gespräche mit der Unicredit ab». Es habe in den vergangenen Monaten viele Treffen gegeben. «In keinem dieser Treffen war Unicredit aber je daran interessiert, über unser Geschäftsmodell oder ihre Pläne bei der Commerzbank zu reden.» Das habe die Unicredit erst getan, nachdem sie am 16. März unabgestimmt ein Angebot für die Commerzbank-Aktionäre angekündigt hatte. Dieses will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag konkretisieren.