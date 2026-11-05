Das Zahlenwerk fällt in eine entscheidende Phase für die Zukunft der Commerzbank, die sich gegenwärtig mit ​den Übernahmeplänen ​der UniCredit auseinandersetzen muss. Die italienische Grossbank hat ⁠sich inzwischen Zugriff auf knapp die Hälfte der ​Anteile gesichert. Der Abschluss ⁠des Übernahmeangebots wird in den kommenden Monaten erwartet, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober einer Aufstockung ‌der Beteiligung zugestimmt hatte. Die Commerzbank-Führung hatte sich lange gegen eine Übernahme gewehrt, zeigt sich nun jedoch offener für eine Zusammenarbeit. «Unverändert bleibt es unsere ‌Aufgabe als Unternehmensführung, in jeder Situation den Weg zu wählen, der ​den grössten Wert schafft», erklärte Orlopp. «Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit UniCredit Wert schaffen können, indem wir die Stärken beider Banken konsequent nutzen.»