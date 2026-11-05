Bei der Vorlage der Quartalszahlen ‌am ⁠Donnerstag in Frankfurt skizzierte das Frankfurter Bankinstitut Commerzbank konkrete Phasen für den Zusammenschluss mit der italienischen Grossbank Unicredit. ⁠Nach der Mitte Oktober erteilten Genehmigung durch die Europäische Zentralbank (EZB) stehen noch einige behördliche Freigaben aus. ‌Mit diesen werde im vierten Quartal 2026 oder ‌spätestens im ersten Quartal 2027 gerechnet, ​hiess es in einer Präsentation für Analysten. In einer ersten Phase soll die Commerzbank als Tochtergesellschaft im UniCredit-Konzern geführt und konsolidiert werden, um Synergien im Einkauf, bei der Technologie und im Vertrieb zu nutzen. In einer zweiten Phase ‌sei eine Fusion mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) möglich.