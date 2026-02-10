Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten fast so viel Gewinn erwirtschaftet wie ein Jahr zuvor und schüttet diesen wie angekündigt komplett an die Aktionäre aus. Der Nettogewinn habe 2025 bei 2,63 (2024: 2,68) Milliarden Euro gelegen, teilte die Bank am Dienstag mit. Ohne die Kosten für den Umbau des Instituts wären es drei Milliarden Euro gewesen, 13 Prozent mehr als 2024 und so viel wie nie zuvor. «2025 war für die Commerzbank ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, und wir möchten unsere Investoren an diesem Erfolg teilhaben lassen», sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp.
Die Dividende soll um gut zwei Drittel auf 1,10 (0,65) Euro je Aktie steigen. Zudem will die Commerzbank von Freitag an bis zum 26. März eigene Aktien im Wert von 540 Millionen Euro zurückkaufen. Es ist der sechste Rückkauf seit 2023. Zusammen mit dem vorherigen, eine Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm, das im Dezember abgeschlossen wurde, erfüllt die Bank damit ihr Versprechen, den bereinigten Gewinn von 2,7 Milliarden Euro komplett an die Aktionäre auszuschütten.
(Reuters)