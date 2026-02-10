Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten fast so viel ‌Gewinn ‌erwirtschaftet wie ein Jahr zuvor und schüttet diesen wie angekündigt komplett an die Aktionäre aus. Der Nettogewinn ​habe 2025 bei 2,63 (2024: ‌2,68) Milliarden Euro gelegen, ‌teilte die Bank am Dienstag mit. Ohne die Kosten für den Umbau des Instituts wären es drei Milliarden Euro gewesen, 13 Prozent ⁠mehr als 2024 und so viel wie nie zuvor. «2025 war für die Commerzbank ein sehr ​erfolgreiches Geschäftsjahr, und wir möchten unsere ‌Investoren an diesem Erfolg ‍teilhaben lassen», sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp.

Die Dividende soll um ​gut zwei Drittel auf 1,10 (0,65) Euro je Aktie steigen. Zudem will die Commerzbank von Freitag ‌an bis zum 26. März ⁠eigene Aktien im Wert ‌von 540 Millionen Euro zurückkaufen. Es ist der sechste Rückkauf ‍seit 2023. Zusammen mit dem vorherigen, eine Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm, das im ​Dezember abgeschlossen wurde, erfüllt die Bank ‍damit ihr Versprechen, den bereinigten Gewinn von 2,7 Milliarden Euro komplett an die Aktionäre auszuschütten. 

(Reuters)