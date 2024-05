In den vergangenen beiden Jahren drückten jeweils Belastungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro in Polen das Konzernergebnis der Commerzbank. Dennoch erzielte das Institut 2023 - beflügelt von der Zinswende - einen Rekordgewinn von 2,2 Milliarden Euro. Diesen Wert will der Commerzbank-Vorstand im laufenden Jahr übertreffen. Der Ausblick hänge jedoch «von der Entwicklung der Belastungen bei den Schweizer-Franken-Krediten der mBank» ab. Gestützt wird die Prognose von einem weiter starken Zinsüberschuss. Für diesen Wert erhöhte die Bank die Prognose.