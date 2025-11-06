Die Commerzbank hat die Gewinnerwartungen der Analysten im dritten Quartal verfehlt. Der Nettogewinn ging um acht Prozent auf 591 Millionen Euro zurück, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten ihr im Schnitt 659 Millionen Euro zugetraut. Die Commerzbank begründete den Rückgang unter anderem mit einer auf 36 (2024: 22) Prozent deutlich erhöhten Steuerquote. Aber auch das operative Ergebnis blieb mit 1,05 Milliarden Euro etwas hinter den Erwartungen zurück.