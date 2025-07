UniCredit gab am Dienstag bekannt, nach Erhalt aller Genehmigungen die zuvor erworbenen Derivate in Commerzbank-Aktien getauscht zu haben und nun rund 20 Prozent der Anteile und der Stimmrechte zu halten - doppelt so viel wie bisher. Damit sind die Italiener der grösste Commerzbank-Aktionär.