«Kunden, die in eine unserer Filialen kommen, erwarten dort keine Beratung zu einer Exportfinanzierung. Aber eine Beratung zu Baufinanzierung oder Geldanlage sollte möglich sein», sagte Commerzbank-Privatkundenchef Thomas Schaufler der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. «Um diesen Anspruch zuverlässig erfüllen zu können, planen wir, die Filialen personell zu stärken», sagte Schaufler. Nach Informationen der «Wirtschaftswoche» sind mindestens vier Vollzeitstellen je Filiale vorgesehen. «Wir werden einen Grossteil der Stellen über interne Umgruppierungen und Versetzungen besetzen. Es kann aber auch sein, dass wir an einzelnen Standorten externe Kandidaten einstellen, wenn wir intern niemanden finden.»