«Wir wollen ein grosses Stück vom Kuchen», sagte Schweiz-Chef Marc Steinkat der «Aargauer Zeitung» (Montagsausgabe). Die Commerzbank sei in dem Markt jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen und erwarte eine Beschleunigung. Gegenwärtig habe das Frankfurter Bankhaus gegenüber Firmenkunden in der Schweiz Kreditzusagen in Höhe von elf Milliarden Franken ausstehend.