Unicredit bemüht sich derweil, solche Bedenken in Deutschland zu zerstreuen. Der Trend in der Branche bedeute, «dass einige schwierige Entscheidungen nötig wären», hiess es in einer Präsentation zu den Quartalszahlen. «Unicredit ist aber bekannt dafür, diese in konstruktiver Weise mit den Arbeitnehmervertretern zu managen.»