Die Commerzbank hat ihre letzten ⁠zurückgekauften Aktien eingezogen, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag ‌hervorgeht. Damit haben die Italiener ‌ohne eigenes Zutun ​nun Zugriff auf bis zu 49,65 Prozent an der Commerzbank. Bisher waren es 47,59 Prozent. 3,36 Prozent davon bestehen aber noch aus ‌Kaufoptionen, die UniCredit jederzeit in Commerzbank-Aktien tauschen kann.