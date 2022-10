"Die Dinge sind im Umbruch", sagt Douglas Greenig, dessen Firma Florin Court Capital in London einen Quant-Fonds betreibt, der in diesem Jahr um 24 Prozent gestiegen ist. Anleger suchten Strategien, mit denen selbst bei extremen Entwicklungen die Verluste begrenzt oder sogar Gewinne erzielt werden können, so Greenig.