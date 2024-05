Börse

Die Aktien von Marathon legten nach Bekanntgabe des Deals um mehr als acht Prozent zu, ConocoPhillips verloren an der Wall Street gut drei Prozent. Der Energiekonzern erhofft sich von der Übernahme seines Rivalen Kosteneinsparungen von 500 Millionen Dollar im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion. ConocoPhillips kündigte zudem den Verkauf von Vermögenswerten im Wert von fast zwei Milliarden Dollar an. Das Unternehmen will zudem sein Aktienrückkaufprogramm im kommenden Jahr auf sieben Milliarden Dollar von den für dieses Jahr geplanten fünf Milliarden aufstocken und will in den drei Jahren nach Abschluss der Übernahme Aktien im Wert von 20 Milliarden zurückkaufen.