Im zweiten Quartal steigerte Maersk das Ebitda um sieben Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 1,98 Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte zwischen April und Juni um drei Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar. Vom Unternehmen befragte Experten hatten mit 12,61 Milliarden Dollar gerechnet. Ein Rückgang der US-Importe sei durch ein starkes Wachstum der Einfuhren in andere Regionen, einschliesslich Europa, «mehr als ausgeglichen worden», hiess es in der Quartalsmitteilung. «Trotz der Marktvolatilität und der historischen Unsicherheit im Welthandel ist die Nachfrage widerstandsfähig geblieben, und wir haben weiter schnell und flexibel reagiert», sagte Vorstandschef Vincent Clerc.