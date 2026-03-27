Zwei chinesische Containerschiffe brechen einer Analyse der Datenplattform Kpler zufolge den Versuch ab, den Golf durch die Strasse von Hormus zu verlassen. Dies geschieht trotz der Zusicherung der Regierung in Teheran, dass Schiffe aus befreundeten Staaten wie China die Meerenge passieren dürfen.
Daten der Plattform LSEG zeigen, dass die beiden Frachter der Reederei Cosco über ihre Identifizierungssysteme signalisieren, dass sie chinesische Eigentümer und Besatzungen haben.
Iranische Staatsmedien berichten unterdessen, dass drei Containerschiffe unterschiedlicher Nationalität nach Warnungen der Marine der Revolutionsgarden umkehren.