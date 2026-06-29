Das vom Essener Forschungsinstitut RWI ‌und ⁠dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) am Montag veröffentlichte Barometer ⁠legte um 0,3 auf 141,9 Punkte zu. Damit stabilisiert sich der Index ‌für den Containerumschlag in den internationalen Häfen nach den deutlichen Rückgängen der beiden Vormonate. ‌Ein Grund dafür dürfte ​laut den Forschern sein, dass die Belastungen durch die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs nachgelassen haben. Der Ölpreis der Sorte Brent erreichte seinen Höchstwert Ende April und ist seitdem wieder ‌um fast 30 Prozent gefallen. Die für den internationalen Öltransport wichtige Schifffahrtsroute Strasse von Hormus war im Mai jedoch weiterhin ​weitgehend gesperrt.