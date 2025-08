In der Sparte, die am 18. September als Firma Aumovio an der Börse abgespalten werden soll, überraschte Conti mit einer unerwartet hohen Steigerung der Profitabilität. Etwas enttäuschend verlief es hingegen im Rest des Konzerns. Vorstandschef Nikolai Setzer will im verbleibenden Teil - im Reifengeschäft und in der Kunststofftechniksparte Contitech - im zweiten Halbjahr aber besser abschneiden. Die Aktie fiel.