Stabil entwickelte sich das Reifengeschäft, wo Continental ​davon ​profitiert, dass viele Neuwagen ⁠mit grösseren Reifen ab 18 Zoll ausgestattet ​werden. Diese stünden ⁠inzwischen für 62 Prozent des Geschäfts. Die zum Verkauf ‌stehende Sparte ContiTech sei dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Umsatz der Sparte sei um sechs Prozent auf ‌6,0 Milliarden Euro geschrumpft, die bereinigte operative ​Gewinnmarge um 0,8 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent zurückgegangen.