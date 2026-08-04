Der um ‌den ⁠Verkauf der Sparte OESL bereinigte Betriebsgewinn ⁠verbesserte sich im zweiten Quartal um gut ein Drittel ‌auf 570 Millionen ‌Euro, wie Continental ​am Dienstag mitteilte. Die Gewinnmarge lag bei 12,9 Prozent nach 9,6 Prozent im Vorjahr. Continental-Finanzchef Roland Welzbacher begründete den höheren ‌Gewinn damit, dass mehr grosse Reifen verkauft wurden. Dazu kämen geringere Zollkosten sowie günstigere ​Rohstoffpreise. Allerdings drohe hier Gegenwind. Die ​Kosten für Rohstoffe ​dürften in der zweiten Jahreshälfte steigen, ergänzte er.