Der Reifenhersteller Continental ist wegen der Abspaltung seiner Autosparte und des Verkaufs des Geschäfts mit Schlauchleitungen und Lagerelementen tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich meldete das Unternehmen am Donnerstag einen Verlust von 756 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 486 Millionen Euro vor Jahresfrist. Dabei hätten sich nicht zahlungswirksame Sondereffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro negativ ausgewirkt, hiess es. Continental verwies auf Währungseffekte bei der Trennung von ausländischen Tochtergesellschaften im Rahmen des Aumovio-Spinoffs und einen Unterschied zwischen dem Nettovermögen von OESL und dem erwarteten Verkaufspreis. Finanzchef Roland Welzbacher sagte, das dritte Quartal sei von Sondereffekten wegen der strategischen Neuaufstellung geprägt gewesen.