Continental hatte jüngst seine Autozuliefersparte abgespalten und unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht. Im kommenden Jahr soll auch die Kunststoffteilesparte Contitech verkauft werden. Rund zwei Drittel des bisherigen Umsatzvolumens gibt Conti damit ab, übrige bleibt am Ende nur die Reifensparte. «Für uns ist das eine klare Fokussierung und der richtige Zeitpunkt dafür», sagte Setzer. Das schaffe Mehrwert. Eigenständig könne sich Aumovio «noch besser entwickeln», so der Konzernchef.