"In unserem Supermarktgeschäft wurden Nahrungsmittel 2022 insgesamt 1,4 Prozent teurer. Fürs laufende Jahr dürfte es im ähnlichen Stil weitergehen", sagte Wyss im Interview mit dem Nachrichtenportal "20minuten.ch" (online am 23.04.). Der grosse Teuerungsschub sei aber vorbei, so Wyss weiter. "Wir hatten kürzlich wieder bei 60 Produkten Abschläge, etwa bei Kaffee, Windeln oder Käse. Bald reduzieren wir weitere Preise."