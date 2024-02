Dieses Gesamtbild wird auch nicht getrübt durch jene Bereiche, deren Umsatzzahlen nicht ganz so rosig sind. So weist Coop für seine Fachformate, sprich jene Ladenketten und Detailhandelsformate, die Coop in der Schweiz noch neben den Supermärkten betreibt, einen Umsatzrückgang aus. Dies ist einerseits auf die Preisänderungen für Treibstoffe zurückzuführen, anderseits gibt es aber auch Ladenformate, in denen 2023 weniger Umsatz erzielt wurde als noch 2022. Der Fall ist dies beispielsweise bei den Elektronikhändlern Interdiscount und Fust, bei den Möbel- und Lampengeschäften von Livique und Luminart oder in den Heimwerker- und Gartenbedarfsläden von Jumbo.