Sprecherin Gebel merkt an, dass diese Kosten alle Detailhändler träfen und nicht nur Coop. Für die Preissenkungen der gut 1000 Produkte in der ersten Jahreshälfte habe ihr Unternehmen 50 Millionen Franken «aus eigenen Mitteln» investiert. Wer die Coop-Zeitung abonniert habe, finde dort immer auch die Preiskommunikation bei grösseren Anpassungen. Das ist aktuell bei Nutella-Produkten des Herstellers Ferrero der Fall. Zum Beispiel kostet das 400g-Nutella-Glas neu 4.20 Franken statt bislang 3.95 Franken. Der Hersteller habe die Preise beim Brotaufstrich angehoben, so Coop.