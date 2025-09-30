Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave hat mit Meta einen Vertrag über die Lieferung von Rechenleistung im Wert von 14 Milliarden Dollar unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung werde CoreWeave dem Facebook-Mutterkonzern Zugang zu den neuesten GB300-Systemen von Nvidia verschaffen, sagte CoreWeave-Chef Michael Intrator der Agentur Bloomberg. Die Aktien von CoreWeave, der KI-Rechenzentren in den USA und Europa betreibt, sprangen am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um zehn Prozent in die Höhe. Der Vertrag ist der jüngste in einer Reihe von milliardenschweren Abschlüssen, mit denen Unternehmen ihre Infrastruktur ausbauen, um die hohe Nachfrage nach Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) zu befriedigen.