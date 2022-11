In Peking blieben viele Geschäfte und Restaurants am Wochenende geschlossen. Die Schulen kündigten an, dass der Unterricht in der neuen Woche ausfallen werde. Nach Behördenangaben war am Samstag ein 87-jähriger Einwohner der Hauptstadt als erster Mensch in der Volksrepublik seit Mai im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.