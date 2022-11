Die neuen Vorschriften sehen vor, dass Tests gezielter vorgenommen werden, was eine erhebliche finanzielle Entlastung für die Städte bedeutet. In Pekings bevölkerungsreichstem Bezirk Chaoyang wurden am Montag einige Teststellen näher an Wohngebiete verlegt. Dadurch erhöht sich zwar die Gesamtzahl der Teststellen, doch führte dies auch zu langen Wartezeiten. Das sorgt für zusätzliche Frustration in der Bevölkerung, da an vielen Arbeitsplätzen und anderen Orten weiterhin negative Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden verlangt werden.