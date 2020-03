Investmentbanker an der Wall Street haben unterrichteten Kreisen zufolge eine ganze Reihe von Telefongesprächen getätigt, um das Interesse von kreditorientierten Investmentfirmen und Hedgefonds zu sondieren, Unternehmen in vom Coronavirus betroffenen Branchen zig Milliarden Dollar an Finanzierungen zur Verfügung zu stellen.

Bekannte Firmen wie Royal Caribbean Cruises und die Theater- und Kinokette AMC Entertainment Holdings sind auf der Suche nach weiteren Finanzmitteln, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Kreuzfahrtlinie hat bereits in diesem Monat bestehende Kreditfazilitäten angezapft und sich Zugang zu Fremdkapital von 600 Millionen Dollar verschafft, strebt aber weitere Mittel an, berichten die Personen. AMC prüft Optionen für die Erweiterung ihrer Kreditfazilität, hierbei könnten sich einige Nichtbanken der Finanzierungsrunde anschliessen, sagten andere Personen.

Kriegskassen

Eine Reihe von Top-Wertpapierfirmen hat bezüglich potenzieller Deals herumtelefoniert - von den US-Banken Citigroup und Bank of America bis zur britischen Barclays und der Schweizer Credit Suisse. Einige haben den Kreisen zufolge die Möglichkeit geprüft, kurzfristige Finanzierungen für einzelne Kreditnehmer sowie für Branchen wie Kreuzfahrtunternehmen, Fluggesellschaften und Hotelketten zu arrangieren. Ein Konzept besteht darin, Portfolios von Krediten zu erstellen, bei denen Investorengruppen helfen.

Die Diskussionen befinden sich in einem vorläufigen Stadium. Sie zeigen aber die Besorgnis von Finanzexperten, dass in der Regel liquide Finanzierungsquellen wie die Anleihemärkte für geschwächte Unternehmen möglicherweise dicht sind, selbst wenn sie die Krise überstehen können. Die Sorge um eine Kreditkrise hat bereits eine Reihe von Unternehmen, die einem Rückgang der Reise- und Ölpreise ausgesetzt waren, bewogen, bestehende Kreditlinien bei ihren Banken in Anspruch zu nehmen.

In der Welt des Schattenbankwesens gibt es inzwischen Buyout-Unternehmen und kreditorientierte Vermögensverwalter, die erhebliche Kriegskassen haben und möglicherweise aufgrund des Marktstresses grosszügige Bedingungen aushandeln könnten.

Notfinanzierungen gefragt

"Jedes grosse Private-Equity-Unternehmen hat heutzutage eine Kreditsparte und dies ist eine echte Chance für sie, Liquidität für Unternehmen mit einem solchen Bedarf bereitzustellen", sagt Rajay Bagaria, Präsident und Chief Investment Officer von Wasserstein Debt Opportunities. "Da Menschen in Quarantäne sind, Konzerte und Sportveranstaltungen abgesagt werden, braucht es keine grosse Fantasie, sich die wirtschaftlichen Auswirkungen vorzustellen."

Die Gespräche hinter den Kulissen umfassen alles Mögliche. Für einige Unternehmen versuchen die Banken, eine Notfinanzierung zu arrangieren. Sie helfen aber auch relativ starken Kunden, ihre Liquidität lediglich vorsorglich zu stärken.

Vertreter von Royal Caribbean, AMC, Citigroup, Bank of America, Barclays und Credit Suisse lehnten es ab, sich zu privaten Gesprächen zu äussern. Banker sagten, sie hätten auch Anrufe von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt erhalten, die ihre Finanzmittel verstärken wollen, bis die Virusepidemie abgeebbt ist.

15 Prozent Rendite

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Banker alternative Kreditgeber für Finanzierungen mit einbeziehen, aber in jüngster Zeit wurden ungewöhnliche Strukturen oder Bedingungen vorgeschlagen. Ein Vermögensverwalter berichtete, seine Firma sei wegen eines gesicherten befristeten Kredits für ein Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie angesprochen worden. Das Darlehen würde nach Berücksichtigung des Abschlags, zu dem die Verbindlichkeiten verkauft würden, eine Rendite von bis zu 15 Prozent erzielen.

Einige Vermögensverwalter sagten, sie hätten von Banken gehört, die ihre eigenen Engagements reduzieren wollen, und in einigen Fällen längerfristige Kredite anbieten, die sie bereits übernommen haben. Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Banken ihre Portfolios derart anpassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Hinter den Kulissen haben die Banker betont, dass sie offen für Geschäfte und Kredite bleiben, während sie Anrufe von Top-Managern relativ starker Unternehmen entgegennehmen, die sich fragen, ob sie ihre Liquidität stützen sollen.

(Bloomberg)