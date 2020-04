Da die Verbraucher zu Hause festsitzen, verlassen sie sich auf Jeff Bezos’ Amazon.com Inc. mehr denn je. Die Aktie des Internethändlers stieg am Dienstag um 5,3 Prozent auf einen Rekordwert und erhöhte das Nettovermögen des Gründers auf 138,5 Milliarden Dollar.

Die Pandemie hat die Weltwirtschaft fast zum Erliegen gebracht und weltweit viele Millionen arbeitslos gemacht.

Doch Bezos und vielen seiner wohlhabenden Kollegen in den Bereichen Technologie, Private Equity und anderswo geht es gut, unterstützt durch beispiellose Konjunkturanstrengungen von Regierungen und Zentralbanken. Während das Nettovermögen der 500 reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr um 553 Milliarden US-Dollar gesunken ist, ist es von dem Tief am 23. März bereits wieder um 20 Prozent gestiegen, wie aus dem Bloomberg Billionaires Index hervorgeht.

Wohlstandslücke vergrössert sich

"Die Wohlstandslücke wird sich mit dem, was jetzt passiert, nur noch vergrössern", sagte Matt Maley, Chef-Marktstratege bei Miller Tabak + Co. "Die wirklich reichen Leute mussten sich keine Sorgen machen. Ja, sie sind etwas weniger reich, aber sie müssen sich keine Sorgen machen, Essen auf dem Tisch oder ein Dach über dem Kopf zu haben."

Sicherlich gab es Verlierer unter den Vermögenden. Viele in der Öl- und Gasindustrie wurden vom Einbruch der Rohölpreise getroffen. Und Milliardäre aus Schwellenländern haben nicht die gleichen Gewinne eingefahren wie in den USA. Es gab Margin Calls und Zwangsverkäufe.

Bezos gewinnt am meisten

Es gab aber auch bemerkenswerte Gewinne.

An der Spitze der Gruppe steht Bezos, der sein Vermögen im Jahr 2020 um fast 24 Milliarden Dollar vergrössert hat, und seine frühere Ehefrau MacKenzie Bezos, die im Rahmen der jüngsten Scheidungsvereinbarung des Paares mit 4 Prozent an Amazon beteiligt ist. Ihr Nettovermögen ist um 8,2 Milliarden Dollar auf 45,3 Milliarden Dollar gestiegen, und sie ist jetzt die Nummer 18 in der Bloomberg-Vermögensrangliste. Vor Mukesh Ambani, Indiens reichster Person und Mexikos Carlos Slim.

Aktien des konkurrierenden Einzelhändlers Walmart haben auch Gewinne verzeichnet, und das Vermögen der reichsten Familie der Welt gefördert. Alice, Jim und Rob Walton kommen jetzt zusammen auf ein Nettovermögen von 169 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von fast 5 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.

Auch Musk kann zulegen

Elon Musk, der Vorstandsvorsitzende von Tesla, hat sein Vermögen in diesem Jahr um 10,4 Milliarden Dollar aufgestockt, mehr als jeder andere ausser Bezos.

Das Vermögen des Gründers von Zoom Video Communications, Eric Yuan, hat sich auf 7,4 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, da die Nachfrage nach seinem Telefonkonferenzdienst im Zuge der pandemiebedingten Sperrungen explodierte.

"Die grösste Ungerechtigkeit ist, wer am meisten davon profitiert", sagte Maley. "Geld macht Geld."

(Bloomberg)