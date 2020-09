18:25

In Madrid und dem Umland der spanischen Hauptstadt werden die Massnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. Betroffen sind nach Angaben der Behörden 850'000 Menschen. Konkret darf man sich zwischen und innerhalb besonders betroffener Gebiete, in denen die Infektionen stark steigen, nur noch begrenzt bewegen. Auch der Zugang zu Parks und öffentlichen Bereichen wird eingeschränkt. Ausserdem werden nur noch Zusammenkünfte von maximal sechs Personen erlaubt. Ausnahmen gelten allerdings für Menschen, die zur Arbeit müssen. "Wir müssen einen Lockdown vermeiden, wir müssen eine wirtschaftliche Katastrophe vermeiden", erklärt Madrids Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso.

+++

18:10

München überschreitet als erste Millionenstadt in Deutschland die Warnschwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Insgesamt haben sich nach Daten des Landes-Gesundheitsamtes LGL seit vergangenem Freitag 746 Münchner mit dem Virus angesteckt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will aber die Entwicklung am Wochenende abwarten, ehe er weitergehende Schutzmassnahmen ergreift. München hatte für Party-Hotspots sowie für die Theresienwiese, auf der am Samstag das Oktoberfest eröffnet worden wäre, bereits zuvor ein Alkoholverbot erlassen.

+++

17:45

Die Europäische Union will mehr Geld für Impfstoffe aufnehmen, um möglichen Versorgungsengpässen vorzubeugen, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters. Nach Einschätzung der EU-Kommission könnte die Nachfrage das Angebot im nächsten Jahr deutlich übersteigen, da die Zahl der Coronavirus-Fälle weltweit schon 30 Millionen überschritten hat.

No one is safe until everyone is safe.

We will contribute to the COVAX Facility for equitable access to affordable vaccines.

This includes €230 million in cash through a loan from the @EIB, backed by the same amount in guarantees from the #EUbudget. #GlobalResponse

— European Commission (@EU_Commission) September 18, 2020