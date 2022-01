18:35

Die Schweiz steht in der ersten Januar-Woche vor einer entscheidenden Phase der Pandemie. Zuletzt wurden am Donnerstag, 30. Dezember, die aktuellen Fallzahlen publiziert. Es wurden 19'032 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Dies verdeutlicht einen massiven Anstieg der Fallzahlen im letzten Drittel des Dezembers. Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen lag am Donnerstag bei 12'329. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 11246, eine Woche zuvor bei 8802.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird im Laufe des Tages Zahlen zu Ansteckungen, Spitaleinweisungen und Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus veröffentlichten. Diese werden Silvester und das Neujahrs-Wochenende umfassen.

+++

Abonnieren Sie hier kostenlos den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

Die Bergbahnen im Kanton Graubünden haben nach eigenen Angaben einen Saisonstart hinter sich, der beinahe auf dem Niveau von vor der Pandemie liegt. In der Pandemie bewähre sich die Strategie der kontrollierten Öffnung, schrieb Bergbahnen Graubünden.

Mehr dazu hier.

+++

15:45

Die vorliegenden Daten deuten dem US-Regierungsberater Anthony Fauci zufolge auf mildere Verläufe bei Omikron hin. Allerdings könne es durch eine große Zahl von Fällen zu einer Welle von Einlieferungen ins Krankenhaus kommen, sagt er dem Sender CNN.

The US kicked off 2022 amid a massive Covid-19 case spike that some experts warn will be different than any other time in the pandemic https://t.co/EXRhPoCBYF

+++

11:30

Die Ausbreitung der Omikron-Variante in Israel könnte dem Land nach Ansicht eines hohen Beamten im Gesundheitsministerium Herdenimmunität bringen. "Der Preis dafür wären sehr viele Infektionen", sagte der Generaldirektor des Ministeriums, Nachman Ash, dem Radiosender 103FM. "Die Zahlen müssten sehr hoch sein, um Herdenimmunität zu ereichen. Das ist möglich, aber wir wollen es nicht durch Infektionen erreichen, sondern durch eine Vielzahl geimpfter Personen".

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

09:15

Die deutsche Regierung will noch im Januar ein neues Medikament zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe einsetzen.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Monats das dafür notwendige Paket geschnürt haben, dass wir also Lieferungen des Medikaments erhalten und eine Notfallzulassung erreicht haben", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Zeitung "Welt am Sonntag".

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereite derzeit eine solche nationale Zulassung für das Medikament Paxlovid des US-Pharmakonzerns Pfizer vor.

+++

15:40

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Reiseverbot für alle Bürger verhängt, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Ab 10. Januar dürften Ungeimpfte das Land nicht mehr verlassen, teilte das Aussenministerium nach Absprache mit der Behörde für Krisenmanagement am Samstag mit.

#AbuDhabi has updated its entry rule from within the UAE.

Aside from EDE scan, #GreenPass on #AlHosn app will be required for vaccinated and negative #PCR test result for unvaccinated with a 96hrs validity effective on December 30.#EmiratesNews #DubaiOneTv #UAE #Dubai #COVID19 pic.twitter.com/oLOKc1y98u

— Emirates News (@Emirates_News) December 28, 2021