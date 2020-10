00:30

Die britische Regierung macht technische Probleme für einen sprunghaften Anstieg der Zahl neuer Infektionen verantwortlich. Demnach sind 12.872 zusätzliche Fälle bekannt, fast doppelt so viele wie die 6968 vom Vortag. Hintergrund seien verzögerte Meldungen zwischen dem 24. September und 1. Oktober, die nun und in den kommenden Tagen einliefen.

BREAKING: UK recorded coronavirus cases surge by 12,872 in one day - almost double the highest previous 24-hour number. Very worrying.... please take this incredibly seriously.

+++

22:15

Die irischen Gesundheitsbehörden melden eine "bedeutende Eskalation" der Covid-19-Infektionen. Der amtierende leitende Gesundheitsbeamte Ronan Glynn gibt 613 neue Fälle bekannt, der höchste Wert seit April, als noch ein landesweiter Lockdown galt.

+++

21:45

Trumps Stabschef Mike Meadows sagt Reuters, Trumps Ärzte seien mit seinen Werten sehr zufrieden. "Dem Präsidenten geht es sehr gut", erklärt Meadows. Er habe Trump im Laufe des Tages mehrfach getroffen und mit ihm über verschiedene Themen gesprochen.

Zum Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump liegen indes unterschiedliche Angaben vor. Laut Insider sei der Präsident noch nicht eindeutig auf dem Weg der Erholung.

Source tells reporters that Trump's vitals over the past 24 hours were “very concerning," describes the next 48 hours as “critical in terms of his care" https://t.co/qwixdaZi0V pic.twitter.com/qmHBE2EWhp

— The Hill (@thehill) October 3, 2020