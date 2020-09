06:45

Der Kanton Waadt hat bereits vor einer Woche seine Quarantänerichtlinien geändert. Wie das Westschweizer Fernsehen RTS erfahren hat, müssen nur noch jene in Quarantäne, die sich mit einer infizierten Person in einer Beziehung befinden oder mit dieser unter demselben Dach leben. Das entspricht einer deutlichen Lockerung der Regeln. Bisher galt: Jeder musste in Quarantäne, der sich in weniger als 1,5 Meter Abstand zu einem Infizierten während mindestens 15 Minuten aufgehalten hat.

Kurios: Die Regelung kommt ausgerechnet in einer Zeit, in der der Kanton Waadt die schweizweit höchsten Fallzahlen meldet. Diese Woche stammte fast jeder dritte Test mit positivem Ergebnis aus der Waadt. Die Positivitätsrate war am Sonntag fast dreimal so hoch wie beispielsweise in Zürich.

06:05

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält die teilweise Öffnung von Fussball-Stadien für Zuschauer für "völlig falsch". "Bundesliga-Spiele vor Zuschauern werden nur ein kurzes Intermezzo sein", sagt Lauterbach dem Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Er ergänzt: "Dass es bei täglich 2000 Neuinfektionen bleibt, halte ich für ausgeschlossen. Dann wird man wieder deutlich weniger oder keine Zuschauer mehr in die Stadien lassen können."

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 1916 auf 267.773, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um sieben auf 9378 zu.

Zur Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University geht es hier.

05:05

Die israelische Regierung will mit einem zweiten landesweiten Lockdown eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern.

Von Freitagnachmittag (14.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MESZ) an müssen sich die Menschen in dem Mittelmeerstaat erneut mit starken Einschränkungen arrangieren. Massnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Ladenschliessungen sollen mindestens drei Wochen gelten.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstagabend, angesichts der hohen Infektionszahlen der letzten Tage könnte eine weitere Verschärfung der Massnahmen notwendig werden. "Ich werde nicht zögern, zusätzliche Beschränkungen zu verhängen, falls die Notwendigkeit besteht", sagte er.

Mehr zum Thema hier.

04:30

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Donnerstag 530 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Es gab sieben neue Todesfälle und 18 Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

Seit Ende Juni sind die Fallzahlen pro Woche in der Tendenz steigend. Die drei Kantone GE, ZH und VD meldeten in der Woche 37 zusammen 61% aller laborbestätigten Fälle. 2/6 pic.twitter.com/Ke8PrqcZ7E — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 17, 2020

Am Mittwoch registrierte das BAG 514 Fälle, am Dienstag 315 Fälle, am Montag 257 und am Sonntag 475. Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 1'237'621 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 4,7 Prozent positiv. Für die vergangenen sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,9 Prozent.

Die neuen Zahlen vom BAG werden gegen den Mittag erwartet.

04:15

US-Präsident Donald Trump wird seine Rede vor der UN-Vollversammlung am Dienstag vom Weissen Haus aus halten. "Er fährt nicht hin", sagt Trumps Stabschef Mark Meadows. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schlug im Mai vor, die Staats- und Regierungschefs sollten wegen der Pandemie ihre Reden auf Video aufzeichnen und einschicken.

00:45

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 36.303 neue Infektionen und damit insgesamt knapp 4,5 Millionen. Die Zahl der bekannten Todesfälle steigt demnach um 829 auf 134.106.

22:00

Frankreich verzeichnet einen Rekord bei den Neuinfektionen. Binnen eines Tages seien 10.593 weitere Fälle bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Paris mit. Der bisherige Höchststand war am 12. September mit 10.561 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt wurden bislang in Frankreich 415.481 Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Toten kletterte den Angaben zufolge um 50 auf nunmehr 31.095. Das ist der zweithöchste Tagesanstieg binnen zwei Monaten.

