In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 1479 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf insgesamt 240.986. Ein weiterer Mensch sei mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 9289.$

In den USA sind binnen 24 Stunden mindestens 47.467 Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle nach einer Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten auf mindestens 5,93 Millionen. Demnach wurden mindestens 1003 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl liegt damit bei mindestens 181.862. Die USA sind nach wie vor das mit Abstand am stärksten von der Seuche betroffene Land weltweit.

A well-known coronavirus model previously cited by the White House forecasts more than 317,000 US deaths from Covid-19 by December — marking an increase of about 8,000 deaths from a previous estimate the model projected one week ago https://t.co/pJbesHP3Gu — CNN (@CNN) August 28, 2020

Weltweit haben sich mehr als 24,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Rund 833.000 Menschen sind demnach in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die mit Abstand meisten Infektionen verzeichnen die USA, gefolgt von Brasilien und Indien.

Die für Samstag in Berlin geplante Grossdemonstration von Gegnern der Corona-Auflagen darf nun endgültig stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bestätigte in der Nacht zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin im Wesentlichen. Damit seien die beiden polizeilichen Versammlungsverbote vorläufig ausser Vollzug gesetzt, teilte das OVG mit.

Endgültige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg: Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen ist erlaubt - Polizei will mit 3.000 Beamten vor Ort sein https://t.co/2g7fRmrISv — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) August 29, 2020

Es folgte damit dem Beschluss der Vorinstanz vom Freitag, wonach die von der Initiative "Querdenken 711" geplante Kundgebung gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands stattfinden könne. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die Demonstrationen verboten, weil Verstösse gegen die Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Dagegen hatten die Organisatoren geklagt.

In China haben die Behörden wie am Vortag neun neue Covid-19-Fälle registriert. Bei allen Fällen soll es sich um Einreisende aus dem Ausland handeln. Damit wurden den 13. Tag in Folge keinen Ansteckungen im Inland gemeldet. Bei den in China gesondert registrierten Infektionen ohne Krankheitssymptome wurden zehn neue Fälle gemeldet nach 16 Fällen am Tag zuvor.

“Wuhan is the safest place in China.” The city is moving on from the virus with parties, karaoke and dining out — but life isn't quite what it seems https://t.co/bIpxEULnAE — Businessweek (@BW) August 29, 2020

Derweil will die als Ausgangsort der Coronavirus-Pandemie geltende chinesische Millionenmetropole Wuhan am Dienstag wieder alle Schulen und Kindergärten öffnen. Rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler sollen dann mit dem Ende der Sommerferien wieder regulär die insgesamt 2842 Bildungseinrichtungen in der Stadt besuchen, wie die Behörden mitteilen. Die Universität soll schon am Montag öffnen. Die Behörden empfehlen, auf dem Weg zur und von der Schule Masken zu tragen und öffentliche Verkehrsmittel wenn möglich zu meiden. Die Schulen sollen auf unnötige Massenversammlungen verzichten und müssen den Gesundheitsbehörden tägliche Bericht erstatten.

Im Ringen um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA ist Präsident Donald Trump nach Angaben des Stabschefs zu einer moderaten Aufstockung der Mittel bereit. Trump würde ein 1,3 Billionen Dollar schweres Gesetzesvorhaben absegnen, sagte der Stabschef im Präsidialamt, Mark Meadows. Das wäre eine Erhöhung um 300 Milliarden Dollar.

Zuletzt waren in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den oppositionellen Demorkaten und der US-Regierung über ein neues Corona-Hilfspaket keine Fortschritte in Sicht. Zwischen den Vorstellungen des Präsidialamts und der Demokraten klaffte ursprünglich eine Lücke von rund zwei Billionen Dollar. Differenzen gibt es insbesondere über die Ausgestaltung eines landesweiten Arbeitslosengeldes zur Abfederung der Jobmisere in der Corona-Krise.

Die Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus sollen künftig nicht mehr über die Wahl entsprechender Transitflughäfen umgangen werden können. Um die Quarantänepflicht zu umgehen, tricksen viele Ferien-Rückkehrer: Statt direkt zurück in die Schweiz zu fliegen, machen einige einen Zwischenstopp in einem Nicht-Risikoland. Dadurch müssen die Reisenden nicht zehn Tage zuhause bleiben. Bisher war einzig das Land entscheidend, in welchem der Flug startete, der sie direkt in die Schweiz brachte.

Doch nun reagiert der Bund. Die Schweiz passe ihre Praxis bei den den Einreisebestimmungen für Transitflüge an, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. Ab dem 1. September 2020 können Flugreisende aus Risikostaaten nicht mehr über Transitfüge über Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen. Umgekehrt dürfen Flugreisende aus Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen, auch wenn sie auf Flughäfen in einem Risikostaat umsteigen müssen, sofern sie dort die Transitzone des Flughafens nicht verlassen.

Der französische Pharmakonzern Sanofi kommt bei seinen Covid-19-Impfstoffprojekten besser voran als erwartet. Nach den jüngsten Daten sei das Vertrauen in den Erfolg seiner Impfstoffkandidaten gestiegen, sagte Konzernchef Paul Hudson. Einen Impfstoffkandidaten entwickelt Sanofi gemeinsam mit GlaxoSmithKline (GSK). Sanofi und GSK wollen im September mit breit angelegten klinischen Tests für ihr Mittel beginnen.

Sanofi more confident about its coronavirus vaccines. https://t.co/8sIt9geTea — CNBC (@CNBC) August 28, 2020

Man werde einen einen, vielleicht sogar zwei Impfstoffe im nächsten Jahr haben, ergänzte Hudson. Ein anderer Impfstoff, den Sanofi mit dem US-Unternehmen Translate Bio entwickelt, basiert auf der so genannten Boten-RNA (mRNA). Bislang gibt es noch keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, mit dem sich weltweit mehr als 24 Millionen Menschen infiziert haben und an dem bisher über 830.000 Menschen gestorben sind.

In den USA ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden CDC die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 5,84 Millionen gestiegen. Die Zahl der Toten erhöhte sich auf insgesamt 180.165.

Frankreich meldet 7379 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Zuwachs seit dem Ende der Corona-Beschränkungen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beläuft sich nun auf 267.077. Die Zahl der Toten stieg um 20 auf 30.596.

#BREAKING France says "exponential" rise in coronavirus cases, over 7,000 new daily infections pic.twitter.com/WRJfkY3EfP — AFP news agency (@AFP) August 28, 2020

