09:45

Mallorca und andere spanische Baleareninseln haben angekündigt, ab kommendem Montag insgesamt bis zu 10'900 Urlauber aus Deutschland einreisen zu lassen. Das teilte die Regionalpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, am Dienstag in Palma de Mallorca mit. Das sind fast doppelt so viele wie spanische Medien am Vortag berichtet hatten.

Deutschland sei aus zwei "offensichtlichen»"Gründen für dieses Pilotprojekt ausgewählt worden, kommentierte Armengol: "Deutschland ist das Land, aus dem am meisten Urlauber zu uns kommen, und die epidemiologischen Zahlen sind den unseren sehr ähnlich".

Das Pilotprojekt auf den Balearen soll dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben. Am 1. Juli will sich ganz Spanien wieder für den Tourismus öffnen.

+++

07:20

Das Coronavirus sei sein schlimmster Albtraum, «in gewisser Hinsicht mehr als Ebola oder HIV», sagte Trump-Berater Anthony Fauci. "Ebola war beängstigend, aber Ebola wird nicht so leicht übertragen", sagte Fauci auf der Online-Tagung der Biotechnology Innovation Organization.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten erklärte dazu, dass Ebola-Ausbrüche immer sehr lokal aufträten. Fauci beschrieb das Coronavirus als neue Atemwegsinfektion, die wahrscheinlich von einem Tier übertragen wurde und einen sehr hohen Ansteckungsgrad aufweist. "Die Welt hat Ausbrüche gesehen, die zumindest einige dieser Merkmale aufweisen", sagte er, "aber Covid-19 hatte alle diese Merkmale kombiniert".

Breaking News: Dr. Anthony Fauci offered a grim assessment of the pandemic, describing the coronavirus as his “worst nightmare” and warning that “it isn’t over yet.”https://t.co/q2hFvvjvdo — The New York Times (@nytimes) June 9, 2020

Fauci warnte zudem davor, nicht in den Glauben zu verfallen, dass das Virus bereits besiegt wurde.

+++

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland nach aktualisierten Daten mit 318 an. Damit haben sich bislang 184'861 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. 8729 Menschen starben mit oder an dem Virus, das sind 18 mehr als am Vortag.

+++

03:45

Brasilien meldet innerhalb eines Tages mit 32'091 neuen Fällen fast doppelt so viele Neuinfektionen wie die USA mit 17'598 Coronavirus-Fällen. Das südamerikanische Land verzeichnet bislang 739.503 bestätigte Fälle, das entspricht weltweit der zweithöchsten Ansteckungsrate nach den Vereinigten Staaten mit 1'956'421. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 1272 auf 38'406. Brasilien verzeichnet damit die dritthöchste Zahl an Todesopfern weltweit.

+++

01:00

Die USA melden 17'598 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 550 weitere Menschen seien im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, teilt die Seuchenschutzbehörde CDC mit. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 1'956'421, die der Todesfälle auf 110'925.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)