00:30

Im Ringen um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA ist Präsident Donald Trump nach Angaben des Stabschefs zu einer moderaten Aufstockung der Mittel bereit. Trump würde ein 1,3 Billionen Dollar schweres Gesetzesvorhaben absegnen, sagte der Stabschef im Präsidialamt, Mark Meadows. Das wäre eine Erhöhung um 300 Milliarden Dollar.

Zuletzt waren in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den oppositionellen Demorkaten und der US-Regierung über ein neues Corona-Hilfspaket keine Fortschritte in Sicht. Zwischen den Vorstellungen des Präsidialamts und der Demokraten klaffte ursprünglich eine Lücke von rund zwei Billionen Dollar. Differenzen gibt es insbesondere über die Ausgestaltung eines landesweiten Arbeitslosengeldes zur Abfederung der Jobmisere in der Corona-Krise.

+++

22:00

Die Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus sollen künftig nicht mehr über die Wahl entsprechender Transitflughäfen umgangen werden können. Um die Quarantänepflicht zu umgehen, tricksen viele Ferien-Rückkehrer: Statt direkt zurück in die Schweiz zu fliegen, machen einige einen Zwischenstopp in einem Nicht-Risikoland. Dadurch müssen die Reisenden nicht zehn Tage zuhause bleiben. Bisher war einzig das Land entscheidend, in welchem der Flug startete, der sie direkt in die Schweiz brachte.

Doch nun reagiert der Bund. Die Schweiz passe ihre Praxis bei den den Einreisebestimmungen für Transitflüge an, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. Ab dem 1. September 2020 können Flugreisende aus Risikostaaten nicht mehr über Transitfüge über Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen. Umgekehrt dürfen Flugreisende aus Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen, auch wenn sie auf Flughäfen in einem Risikostaat umsteigen müssen, sofern sie dort die Transitzone des Flughafens nicht verlassen.

+++

21:20

Der französische Pharmakonzern Sanofi kommt bei seinen Covid-19-Impfstoffprojekten besser voran als erwartet. Nach den jüngsten Daten sei das Vertrauen in den Erfolg seiner Impfstoffkandidaten gestiegen, sagte Konzernchef Paul Hudson. Einen Impfstoffkandidaten entwickelt Sanofi gemeinsam mit GlaxoSmithKline (GSK). Sanofi und GSK wollen im September mit breit angelegten klinischen Tests für ihr Mittel beginnen.

Sanofi more confident about its coronavirus vaccines. https://t.co/8sIt9geTea — CNBC (@CNBC) August 28, 2020

Man werde einen einen, vielleicht sogar zwei Impfstoffe im nächsten Jahr haben, ergänzte Hudson. Ein anderer Impfstoff, den Sanofi mit dem US-Unternehmen Translate Bio entwickelt, basiert auf der so genannten Boten-RNA (mRNA). Bislang gibt es noch keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, mit dem sich weltweit mehr als 24 Millionen Menschen infiziert haben und an dem bisher über 830.000 Menschen gestorben sind.

+++

21:50

In den USA ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden CDC die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 5,84 Millionen gestiegen. Die Zahl der Toten erhöhte sich auf insgesamt 180.165.

+++

+++

20:15

Frankreich meldet 7379 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Zuwachs seit dem Ende der Corona-Beschränkungen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beläuft sich nun auf 267.077. Die Zahl der Toten stieg um 20 auf 30.596.

#BREAKING France says "exponential" rise in coronavirus cases, over 7,000 new daily infections pic.twitter.com/WRJfkY3EfP — AFP news agency (@AFP) August 28, 2020

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)