Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 503 auf 190.862, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Weitere zehn Menschen sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden dem Virus erlegen, wodurch die Zahl der Todesopfer auf 8895 klettert.

A fresh coronavirus outbreak in Germany has placed the country's massive meat processing industry under intense scrutiny, after more than 1,000 workers were infected at a family-owned slaughterhouse in North Rhine-Westphalia https://t.co/7D6G6AUYZh — CNN (@CNN) June 22, 2020

Die nationale Gesundheitskommission in China meldet binnen 24 Stunden 22 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, 13 davon in Peking. Tags zuvor waren auf dem chinesischen Festland 18 Fälle aufgetreten, darunter 9 in der Hauptstadt. Die Stadt mit mehr als 20 Millionen Einwohnern meldete den ersten Fall einer neuen Virus-Welle am 11. Juni.

#Coronavirus latest: -Cases pass 9 million globally; deaths top 471,000

-Tokyo Disneyland is set to reopen on July 1, the Nikkei reports

-South Korea adds 46 new cases

-Australia ramps up efforts in virus hotspot Victoriahttps://t.co/zdU1orSAuq — Bloomberg Next China (@next_china) June 23, 2020

Der erneute Ausbruch wird mit einem Lebensmittelgrosshandel im Südwesten Pekings in Verbindung gebracht. Dabei haben sich bisher nach offiziellen Angaben 249 Menschen in der Stadt angesteckt. Die chinesische Gesundheitskommission meldet sieben weitere asymptomatische Fälle, die in China nicht zu den bestätigten Fällen zählen, da die Infizierten keinerlei Symptome zeigen.

Das mexikanische Gesundheitsministerium bestätigt innerhalb eines Tages 4577 Neuinfektionen und 759 weitere Todesfälle. Insgesamt sind in Mexiko nach offiziellen Angaben 185.122 Menschen mit dem Virus infiziert und 22.584 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Regierung in Mexiko-Stadt geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten wahrscheinlich deutlich höher liegt als die bestätigten Fälle.

Zweit weitere Mitarbeiter aus dem Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies geschah nach der Kundgebung von Trump im US-Bundesstaat Oklahoma am Wochenende.

Die beiden hätten an der Wahlkampfveranstaltung in Tulsa am Samstag (Ortszeit) teilgenommen, aber die ganze Zeit über Atemschutzmasken getragen, erklärte der Kommunikationsdirektor Tim Murtaugh am Montag (Ortszeit) auf Anfrage. Die Betroffenen müssten in Quarantäne. Ausserdem würden ihre Kontakte zurückverfolgt, hiess es. Am Samstag waren bereits sechs Mitarbeiter des Wahlkampfteams positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Sie hatten aber nicht an der Veranstaltung teilgenommen.

2 staffers who attended President Trump’s rally in Tulsa, Oklahoma, on Saturday have tested positive for Covid-19 https://t.co/DHBNF02zRn pic.twitter.com/HevGh0hA8o — Forbes (@Forbes) June 22, 2020

Trump hatte Kritik auf sich gezogen, ein Event mit tausenden Menschen in einer geschlossenen inmitten der anhaltenden Pandemie abzuhalten. Im Vorfeld teilte er mit, dass sich fast eine Million Menschen um Tickets in der Veranstaltung in der rund 19'200 Menschen fassenden Arena beworben hätten. Tatsächlich blieben aber tausende Plätze leer, weil zahlreiche Personen kostenlose Eintrittskarten bestellt hatten, aber letztlich nicht erschienen waren.

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden 21.432 neue bestätigte Coronavirus-Fälle sowie 654 neue Todesfälle infolge der Krankheit. Seit Beginn der Pandemie sind in dem lateinamerikanischen Land 1,1 Millionen Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt offiziellen Daten zufolge um 654 auf 51.271.

