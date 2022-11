In ganz China erreichte die Zahl der neuen lokalen Fälle den höchsten Stand seit dem 30. April. Auch Millionenmetropolen wie Peking, Zhengzhou und Chongqing kämpfen mit steigenden Infektionszahlen, was Hoffnungen dämpft, China könnte seine strikte Null-Covid-Politik bald lockern. In der Wirtschaft hinterlässt das tiefe Spuren. Im Oktober sanken die chinesischen Erzeugerpreise erstmals seit knapp zwei Jahren. Die Inflation bei den Verbraucherpreisen schwächte sich dagegen ab, was zum Teil auf die strengen Corona-Massnahmen zurückzuführen ist.