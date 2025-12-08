Der Börsen-Begeisterung tut auch keinen Abbruch, dass Mitglieder aus Management und Verwaltungsrat in den Tagen nach der Meldung privat gehaltene Cosmo-Aktien im Umfang von einer halben Million Franken verkauft haben - was doch einige Fragen aufwarf. Am 4. Dezember ist zudem ein Kauf von Cosmo-Aktien durch ein Mitglied des Managements im Umfang von 171'000 Franken bei der Swiss Exchange Regulation registriert. Es handelt sich um dieselbe Anzahl Aktien (3000 Stück), die tags darauf wieder verkauft wurden.