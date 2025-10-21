Nach der positiven Empfehlung des CHMP im August hat die Europäische Kommission nun grünes Licht gegeben, wie Cosmo am Dienstag mitteilte.
Dabei darf Winlevi (Clascoteron 1 Prozent Creme) zur Behandlung von Akne vulgaris bei Erwachsenen und Jugendlichen zwischen 12 und unter 18 Jahren eingesetzt werden. Die Anwendung ist bei Jugendlichen auf das Gesicht beschränkt, wie es weiter heisst.
Cosmo arbeite bereits mit Hochdruck mit seinen kommerziellen Partnern zusammen, um die Markteinführung in 20 europäischen Märkten vorzubereiten.
(AWP)