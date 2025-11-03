Das System sei weltweit bereits bei mehr als vier Millionen Anwendungen eingesetzt worden. ColonPRO EU integriert den Angaben zufolge vier sich ergänzende KI-Module, die zusammenarbeiten, um Ärztinnen und Ärzte bei jedem Schritt der Koloskopie zu unterstützen - von der Erkennung über die Diagnose bis hin zur Messung und Qualitätsbewertung.