In den USA habe Cosmo die Zulassung dafür bereits erhalten, teilte das Unternehmen, das im Bereich KI-gestützte Gesundheitsversorgung und Spezialpharmazeutika arbeitet, am Montag mit.
Das System sei weltweit bereits bei mehr als vier Millionen Anwendungen eingesetzt worden. ColonPRO EU integriert den Angaben zufolge vier sich ergänzende KI-Module, die zusammenarbeiten, um Ärztinnen und Ärzte bei jedem Schritt der Koloskopie zu unterstützen - von der Erkennung über die Diagnose bis hin zur Messung und Qualitätsbewertung.
Die CE-Zertifizierung von ColonPRO EU stärkt laut Cosmo die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Endoskopie.
(AWP)